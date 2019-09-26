Волков «оплакивает» осужденного Устинова, чтобы заманить массовку на митинг 29 сентября

Мосгорсуд решил отложить рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова на 30 сентября. Причина заключается в технических неполадках, но команда скандально известного блогера Алексея Навального использовала это для традиционной клеветы в сторону властей и новых провокаций. Об этом пишет ФАН.

В четверг, 25 сентября, суд должен был рассмотреть жалобу на приговор 23-летнему Устинову. Однако из-за технических неполадок, помешавших просмотру видеозаписи с митинга, заседание пришлось перенести. На просмотре кадров настаивали обе стороны, что свидетельствует о его роли в принятии решения. При этом перенос рассмотрения жалобы на следующий понедельник, 30 сентября, устроил всех.

Это не помешало правой руке Навального Леониду Волкову опубликовать твит, утверждая что апелляция по Устинову будет рассмотрена по итогам митинга 29 сентября. Пособник блогера заявил, что судья намерен заменить Устинову реальный срок условным, а ведь некоторым такой приговор может показаться излишне суровым. В таком случае к горстке оппозиционных активистов, живущих протестами и посещающих любые митинги — от экологических до феминистических, прибавились бы еще заступники Устинова, потому приговор будут выносить после митинга.

Технические проблемы и перенос даты рассмотрения жалобы лишили пособников Навального возможности вывести на акцию больше людей, а значит, и возможности рассчитывать на щедрое спонсирование с Запада. Терять выдавшийся шанс не хочется, поэтому Волков пытается убедить россиян все же сходить митинг 29 сентября. К счастью, суды в стране от митингов не зависят, и решение будет принято на основании материалов дела после тщательного изучения.

Ранее Устинов отчетливо дал понять, что не участвовал в митинге, организованной Навальным и его протеже, и ничем им не обязан. Он рассказал, что был задержан случайно, когда ждал друга у метро.

Также молодой артист поблагодарил общественность и своего преподавателя Аркадия Райкина, которые выразили несогласие с решением суда. О Навальном и Соболь он не сказал не слова.

Это не первый случай за последнее время, когда россиянам приходится опровергать свою связь с Навальным. Ранее многие кандидаты «Умного голосования», которых блогер выбрал для своего сомнительного списка как наиболее перспективных, вынуждены были объяснять общественности, что ничем не обязаны так называемому ФБК. Об этом заявляли Сергей Митрохин, Магомет Яндиев и другие. Причиной тому служит репутация Навального, которую он самолично испортил многочисленными провокациями, а также отсутствием реального влияния придуманного им «Умного голосования» на выбор россиян.