Участники круглого стола Национального центра обсудили методы поиска пропавших детей

За 2018 год в России пропали и были объявлены в федеральный розыск более шести тысяч детей. Участники прошедшего в Южно-Сахалинске круглого стола, который посвящен проблеме поиска несовершеннолетних отметили, что эффективность возрастает при совместной работе общественных, государственных организаций и правоохранительных органов.

В дискуссии участвовали представители органов власти, волонтеры региональных подразделений Национального центра на Сахалине и в Красноярском крае, полицейские и сотрудники Следственного комитета России. Исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина представила статистику — за минувший год в стране объявили в розыск 6440 ребят.

«К счастью, большинство из них нашлись. Участились случаи ухода из дома и социальных учреждений ребят младшего школьного возраста — от семи до девяти лет. На Сахалине ситуация выглядит лучше, чем во многих других регионах России, — цитирует Мизулину ФАН.

По ее словам, чтобы сократить пропажу детей, нужно усилить профилактическую работу, активно привлекать психологов и соцработников для общения с несовершеннолетними.

Сейчас более 60 волонтеров постоянно помогают пропавших людей на территории Сахалинской области. Они проходят специальные курсы подготовки, участвуют в учениях Национального центра, которые проводят опытные инструкторы Российского университета спецназа.

Участники встречи решили разработать алгоритмы эффективного взаимодействия при поиске детей и профилактике их ухода из дома и социальных учреждений.