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16:54   26 Сентября 2019
Россия

Водитель сбил женщину и врезался в кондитерскую на Васильевском острове

Водитель сбил женщину и врезался в кондитерскую на Васильевском острове

Автомобиль Hyundai Solaris врезался в кондитерскую и попутно сбил женщину. ДТП произошло на Васильевском острове в четверг, 26 сентября. Очевидцы сообщили, что женщина жива, а на месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорой. 

Об аварии стало известно из публикации в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля ехал достаточно агрессивно — подрезал другие машины, а на перекрестке проехал на красный свет на большой скорости. 

Водитель Hyundai врезался в Mercedes на пересечении Малого проспекта и 17-й линии. Попутно он сбил женщину, а после врезался в кондитерскую. 

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Также пострадало здание, в котором находилась кондитерская. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #авария #дтп #петербург #чп #общество

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