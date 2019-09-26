Водитель сбил женщину и врезался в кондитерскую на Васильевском острове

Автомобиль Hyundai Solaris врезался в кондитерскую и попутно сбил женщину. ДТП произошло на Васильевском острове в четверг, 26 сентября. Очевидцы сообщили, что женщина жива, а на месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорой.

Об аварии стало известно из публикации в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля ехал достаточно агрессивно — подрезал другие машины, а на перекрестке проехал на красный свет на большой скорости.

Водитель Hyundai врезался в Mercedes на пересечении Малого проспекта и 17-й линии. Попутно он сбил женщину, а после врезался в кондитерскую.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Также пострадало здание, в котором находилась кондитерская.