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16:39   26 Сентября 2019
Весь мир

Эрдоган рассказал об отсутствии жертв землетрясения в Стамбуле

Эрдоган рассказал об отсутствии жертв землетрясения в Стамбуле

Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле, погибших нет. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

Сейсмографы зафиксировали подземные толчки в четверг, 26 сентября, на западе страны в 14.00. Специалисты сообщили, что магнитуда землетрясения составила 5,9 балла. Эпицентр находился на 68 километров западнее столицы Турции. Очаг оказался на глубине 12 километров.

«Произошедшее в Стамбуле сильное землетрясение, к счастью, не привело к серьезным последствиям. Восемь наших граждан получили легкие ранения, некоторым зданиям нанесен незначительный ущерб», — сказал Эрдоган.

Мэр Стамбула подтвердил, что землетрясение не привело к жертвам и серьезным разрушениям.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #эрдоган #чп #землетрясение

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