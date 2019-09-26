Эрдоган рассказал об отсутствии жертв землетрясения в Стамбуле

Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле, погибших нет. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

Сейсмографы зафиксировали подземные толчки в четверг, 26 сентября, на западе страны в 14.00. Специалисты сообщили, что магнитуда землетрясения составила 5,9 балла. Эпицентр находился на 68 километров западнее столицы Турции. Очаг оказался на глубине 12 километров.

«Произошедшее в Стамбуле сильное землетрясение, к счастью, не привело к серьезным последствиям. Восемь наших граждан получили легкие ранения, некоторым зданиям нанесен незначительный ущерб», — сказал Эрдоган.

Мэр Стамбула подтвердил, что землетрясение не привело к жертвам и серьезным разрушениям.