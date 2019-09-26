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16:47   26 Сентября 2019
Россия

«Новатэк» и японская Saibu Gas создадут предприятие по реализации СПГ

«Новатэк» и японская Saibu Gas создадут предприятие по реализации СПГ

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон​​​ в четверг, 26 сентября, сообщил, что российская компания планирует в ближайшие месяцы создать совместное предприятие с японской Saibu Gas по реализации сжиженного природного газа.

«Я думаю, что в ближайшие месяцы», — ответил Михельсон на соответствующий вопрос журналистов в рамках брифинга.

В начале сентября «Новатэк» и Saibu Gas Co. подписали базовые условия соглашения о создании совместного предприятия для реализации СПГ и природного газа конечным потребителям. Также стороны договорились построить новый резервуар для хранения сжиженного природного газа на территории терминала Хибики.

По словам Михельсона, российская компания готова сотрудничать не только с японскими коллегами, хотя на рынке сжиженного природного газа они считаются одними из самых квалифицированных. «Новатэк» интересует партнерство, поэтому компания продолжает переговоры с третьими странами.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #япония #спг #новатэк

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