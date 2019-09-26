Росгидромет назвал две погодные приметы, которые работают

Росгидромет назвал погодные приметы, которые действительно работают. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, таких примет всего две.

Обе приметы дают краткосрочный прогноз, но всегда работают, отметил Вильфанд. Так, красное солнце на закате действительно значит, что следующий день будет хорошим и без осадков, а если солнце белесого оттенка, то нужно ждать непогоду. По словам главы ведомства, цвет солнца говорит о фронтальном разделе, который разделяет воздух.

Второй приметой являются птицы, которые низко летают. Это означает, что скоро будет дождь. По словам главного метеоролога, это связано с тем, что из-за влажности воздуха у мошек мокнут крылья, поэтому птицам нужно снижать полет, чтобы поймать еду.

Вильфанд говорит, что больше никакие приметы не работают, в ведомстве это проверяли. Глава Гидрометцентра посоветовал чаще смотреть прогноз погоды и доверять ему, передает ТАСС.