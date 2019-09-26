Врачи скорой помощи подрались с пациенткой в Петербурге

Врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой. Об этом пишет портал Питер-ТВ в четверг, 26 сентября.

Потасовка произошла накануне. Женщина выбежала в слезах из больницы и начала оскорблять фельдшеров. После этого один из медиков облил ее горячим напитком, который держал в руках, а затем кинул ей в лицо окурок.

Пациентка в ответ пнула ногой врача, а та ударила ее несколько раз, после чего пациентка упала на землю.

По данным портала, в Елизаветинской больнице рассказали, что никто из участвовавших в драке врачей, в штате учреждения не состоит.