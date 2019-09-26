Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию в Персидском заливе
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в четверг, 26 сентября. Основной темой их встречи стала ситуация в Персидском заливе.
Кроме того, стороны обсудили кризис в Сирии и ряд других проблем.
«Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Персидском заливе и другие региональные и международные проблемы», — сообщили в МИД РФ.
На встрече в среду, 25 сентября, стороны обсудили существующие угрозы многополярности и стратегической стабильности, обговорили вопросы, касающиеся взаимодействия России с секретариатом ООН.
???????????????? Состоялась встреча С.В.Лаврова с Генеральным секретарем #ООН А.Гутеррешем. #Россия #НьюЙорк #Лавров #МИД #Дипломатия #UNGA #UNGA74 #UNGA2019 pic.twitter.com/Wv5n07D589— МИД России ???????? (@MID_RF) September 26, 2019