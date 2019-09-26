Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории в Ростовской области

Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории в Ростовской области

 Лавров и глава МИД Грузии встретились на полях Генассамблеи ООН

Лавров и глава МИД Грузии встретились на полях Генассамблеи ООН
Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

 Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ
Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

 Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией

Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией
Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории в Ростовской области

Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории в Ростовской области

 Лавров и глава МИД Грузии встретились на полях Генассамблеи ООН

Лавров и глава МИД Грузии встретились на полях Генассамблеи ООН
Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

 Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ
Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

 Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией

Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией
16:11   26 Сентября 2019
Весь мир

Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию в Персидском заливе

Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию в Персидском заливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в четверг, 26 сентября. Основной темой их встречи стала ситуация в Персидском заливе. 

Кроме того, стороны обсудили кризис в Сирии и ряд других проблем.

«Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Персидском заливе и другие региональные и международные проблемы», — сообщили в МИД РФ. 

На встрече в среду, 25 сентября, стороны обсудили существующие угрозы многополярности и стратегической стабильности, обговорили вопросы, касающиеся взаимодействия России с секретариатом ООН.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#оон #лавров #мид рф #гутерреш

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...