Власти Туниса готовы разрешить находящемуся в тюрьме кандидату в президенты Набилю Каруи принять участие в телевизионных дебатах со своим соперником Кайсом Сайедом, сообщил в среду официальный представитель МИД страны.

Генеральный директор Государственного тунисского телевидения Саад аль-данс заявил, что с судебными органами связались, чтобы разрешить Каруи принять участие в дебатах. Он добавил, что дебаты могут проводиться из тюремных помещений.

Каруи был арестован в августе по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Ранее суд постановил заморозить активы Каруи и его брата и наложил запрет на поездки.

Тунисцы, как ожидается, проголосуют во втором туре президентских выборов в ноябре. По итогам проведенных в этом месяце выборов явный лидер на выборах выявлен не был.

Явка на президентских выборах со стороны граждан Туниса, которые живут за границей, оказалась очень низкой. Об этом рассказал член Независимой избирательной комиссии Набиль аль-Азизи. По его словам, на избирательные участки в арабских странах явились лишь четыре тысячи человек, что составляет всего 11% от общего количества зарегистрированных избирателей.

Такая незаинтересованность граждан Туниса в выборах президента объясняется многолетним кризисом и недоверием народа к власти. Люди массово покидают страну, которую все больше наводняют террористы. Эксперты полагают, что политическая борьба только усугубляет нестабильность в этой африканской стране.