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16:00   26 Сентября 2019
Россия

Володин возмутился полупустым залом Госдумы при обсуждении бюджета

Володин возмутился полупустым залом Госдумы при обсуждении бюджета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился полупустым залом нижней палаты при обсуждении федерального бюджета 2018 года. По словам Володина, обсуждение вопроса отразится на предстоящих выборах.

Спикер ГД возмутился, что не явившиеся на заседание депутаты не собираются переизбираться и поэтому не ходят на обсуждения. По мнению Володина, парламентарии не пришли на заседание и потому, что не посчитали вопрос важным. Володин поставил задачу начинать активную работу.

«Такого полупустого зала давно не видно было», — цитирует спикера Госдумы ТАСС.

Министр финансов Антон Силуанов представил парламентариям отчет об исполнении бюджета 2018 года, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил перед депутатами с докладом.

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Автор: Ольга Воскресенская
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