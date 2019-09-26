Замгенсека ШОС предложил включить башкирские геопарки в список ЮНЕСКО

Представитель форума малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС в четверг, 26 сентября, сообщил, что заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимир Потапенко предложил внести в список ЮНЕСКО башкирские геопарки. По его словам, такое заявление замгенсека ШОС сделал на секции уфимского форума.

«Он высказал мнение, что башкирские геопарки должны быть введены в списки ЮНЕСКО», — добавили в пресс-службе форума.

Владимир Потапенко объяснил, что сейчас в программы ЮНЕСКО входят 1211 природных объектов, среди них 143 в странах-участницах Шанхайской организации сотрудничества, и еще 300 объектов — в государствах БРИКС.

Ранее Совет по глобальным геопаркам в Индонезии внес в ЮНЕСКО башкирский геопарк «Янган-Тау», который расположен на территории Салаватского района.