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15:59   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет находиться на посту главы государства, пока ему позволяет здоровье и доверяет народ. Слова белорусского лидера в четверг, 26 сентября, приводит агентство БелТА. 

«Нет у нас транзита власти, разговоров [об этом]. Наш президент будет избран только народом. Главное — здоровье и доверие людей», — сказал он. 

Глава белорусского государства сообщил, что будет работать президентом, пока ему доверяют люди и есть здоровье. Он подчеркнул, что если со здоровьем плохо — «нечего сюда лезть». Лукашенко также отметил, что не присматривает будущего лидера страны.

«Я не присматриваюсь, где этот президент. Но он где-то есть уже. Я же не вечный и до смерти я президентом не буду», — сказал он. 

Белорусский лидер заявил, что когда-нибудь хочет пожить спокойно, как все люди. Что касается вопроса, видит ли он кого-то из своих детей президентом страны, Лукашенко заявил, что его дети «не страдают президентством» и «наелись» им. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #белоруссия #общество #лукашенко

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