Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет находиться на посту главы государства, пока ему позволяет здоровье и доверяет народ. Слова белорусского лидера в четверг, 26 сентября, приводит агентство БелТА.

«Нет у нас транзита власти, разговоров [об этом]. Наш президент будет избран только народом. Главное — здоровье и доверие людей», — сказал он.

Глава белорусского государства сообщил, что будет работать президентом, пока ему доверяют люди и есть здоровье. Он подчеркнул, что если со здоровьем плохо — «нечего сюда лезть». Лукашенко также отметил, что не присматривает будущего лидера страны.

«Я не присматриваюсь, где этот президент. Но он где-то есть уже. Я же не вечный и до смерти я президентом не буду», — сказал он.

Белорусский лидер заявил, что когда-нибудь хочет пожить спокойно, как все люди. Что касается вопроса, видит ли он кого-то из своих детей президентом страны, Лукашенко заявил, что его дети «не страдают президентством» и «наелись» им.