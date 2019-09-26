Порошенко назвал скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа вредным для Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что скандал вокруг телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа вреден для страны.

При этом Порошенко подчеркнул, что не будет комментировать беседу президентов других стран.

«Считаю, это не то дело, которым я должен заниматься», — отметил экс-президент в Twitter.

По словам Порошенко, Украина за последние пять лет получила «беспрецедентную поддержку со стороны американских конгрессменов, сенаторов, президентов и народа США».

Он также поблагодарил США и Евросоюз за поддержку Украины «во время российской агрессии».

Ми вдячні США за підтримку, яку вони надавали Україні під час російської агресії – санкціями, військовою, економічною допомогою, едварзерськими місіями та іншим. Так само ми надзвичайно вдячні Європейському Союзу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 сентября 2019 г.

Порошенко выразил надежду, что последствия скандала будут минимизированы дипломатическими усилиями, и Киеву удастся рассчитывать на продление антироссийских санкций в декабре.