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15:43   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко назвал скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа вредным для Украины

Порошенко назвал скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа вредным для Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что скандал вокруг телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа вреден для страны.

При этом Порошенко подчеркнул, что не будет комментировать беседу президентов других стран.

«Считаю, это не то дело, которым я должен заниматься», — отметил экс-президент в Twitter.

По словам Порошенко, Украина за последние пять лет получила «беспрецедентную поддержку со стороны американских конгрессменов, сенаторов, президентов и народа США».

Он также поблагодарил США и Евросоюз за поддержку Украины «во время российской агрессии».

Порошенко выразил надежду, что последствия скандала будут минимизированы дипломатическими усилиями, и Киеву удастся рассчитывать на продление антироссийских санкций в декабре.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #порошенко #украина

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