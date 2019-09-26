Бойцы вооруженных сил ЦАР вновь контролируют ситуацию в городе Бриа

Бойцы вооруженных сил ЦАР (FACA) вновь контролируют ситуацию в городе Бриа.

Центральноафриканская армия возобновила развертывание после второй поставки оружия из РФ, которая состоялась в середине августа. Россия поставляет оружие и боеприпасы ЦАР в рамках двустороннего соглашения между президентами и главами Минобороны.

В августе в аэропорту Банги приземлилось несколько российских самолетов. Привезенные оружие и боеприпасы предназначались для представителей восьми батальонов вооруженных сил ЦАР. Бойцов также готовили российские инструкторы. По словам посла РФ в ЦАР Владимира Титоренко, Россия занималась обучением не менее 2700 бойцов FACA.

Ранее президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера призвал к полной отмене эмбарго на поставки оружия вооруженным силам Центральной Африки.