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 Бойцы вооруженных сил ЦАР вновь контролируют ситуацию в городе Бриа

Бойцы вооруженных сил ЦАР вновь контролируют ситуацию в городе Бриа
15:42   26 Сентября 2019
Весь мир

Бойцы вооруженных сил ЦАР вновь контролируют ситуацию в городе Бриа

Бойцы вооруженных сил ЦАР вновь контролируют ситуацию в городе Бриа

Бойцы вооруженных сил ЦАР (FACA) вновь контролируют ситуацию в городе Бриа.

Центральноафриканская армия возобновила развертывание после второй поставки оружия из РФ, которая состоялась в середине августа. Россия поставляет оружие и боеприпасы ЦАР в рамках двустороннего соглашения между президентами и главами Минобороны.

В августе в аэропорту Банги приземлилось несколько российских самолетов. Привезенные оружие и боеприпасы предназначались для представителей восьми батальонов вооруженных сил ЦАР. Бойцов также готовили российские инструкторы. По словам посла РФ в ЦАР Владимира Титоренко, Россия занималась обучением не менее 2700 бойцов FACA.

Ранее президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера призвал к полной отмене эмбарго на поставки оружия вооруженным силам Центральной Африки.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #африка #весь мир #цар

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