Нацсовет лишил канал «112 Украина» лицензий на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины решил лишить цифровых лицензий на вещание канал «112 Украина». Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала в четверг, 26 сентября.

Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом «112. Украина». По данным регулятора, телеканал регулярно нарушал условия лицензии и получал несколько предупреждений. Уточняется, что нарушения не устранили, поэтому Нацсовет прибегнул к «самым жестким санкциям».

В свою очередь, команда телеканала назвала такие действия незаконными.

«Рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телеканал «112 Украина», а также сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу.