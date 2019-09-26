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15:23   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Нацсовет лишил канал «112 Украина» лицензий на вещание

Нацсовет лишил канал «112 Украина» лицензий на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины решил лишить цифровых лицензий на вещание канал «112 Украина». Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала в четверг, 26 сентября.

Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом «112. Украина». По данным регулятора, телеканал регулярно нарушал условия лицензии и получал несколько предупреждений. Уточняется, что нарушения не устранили, поэтому Нацсовет прибегнул к «самым жестким санкциям».

В свою очередь, команда телеканала назвала такие действия незаконными.

  «Рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телеканал «112 Украина», а также сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#112 украина

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