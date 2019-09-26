Росавтодор объяснил большое количество щебня на трассе Р-504 в Магаданской области

Росавтодор объяснил большое количество щебня на участке трассы Р-504 «Колыма» в Магаданской области. Ремонт производится по новым технологиям.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены работы по капитальному ремонту на участке трассы Р-504 «Колыма» с 1881-го по 1888-й километр. Пользователей очень удивил толстый слой черного щебня, который авторы ролика перепутали с асфальтом.

В Росавтодоре пояснили, что на отрезке трассы есть несколько мест с волнообразными просадками. На них и насыпают дополнительный выравнивающий слой из черного щебня, чтобы выровнять полотно. Также в ведомстве отметили, что черный щебень — это искусственный материал, который получают, смешивая гранитный, гравийный или известняковый щебень с битумным вяжущим. Его применяют для укрепления конструктивных слоев дороги.