Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в интервью ФАН сообщил, что радикалы на службе США сделают все возможное, чтобы угодить Вашингтону. В сирийских провинциях, которые расположены к востоку от Евфрата, продолжается эскалация напряженности. Коалиция, возглавляемая США, не предпринимает никаких шагов для восстановления инфраструктуры и сохраняет военное присутствие в регионе.

По словам эксперта, американская сторона прикрылась якобы борьбой с терроризмом, но на самом деле захватила северо-восточные районы САР, поэтому США — совершенно деструктивная сила, которая в своих интересах использует сирийский кризис.

«Более того, Вашингтон постоянно разжигает этот конфликт, превращая его в перманентно тлеющее вооруженное противостояние», — считает Владимир Шаповалов.

Однако большинство сирийцев поддерживают правительство, поэтому не срабатывают планы США, которые базируются на идее создания нестабильной зоны на почти всей территории большого Ближнего Востока, продолжил Владимир Шаповалов. При поддержке РФ и других союзников Сирия смогла освободить большую часть республики, сплотить население. В стране возрождается экономика и политическое урегулирование.