Зеленского попросили поучаствовать в выборах президента США, отказа не ждут

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикацию его реплик из телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 25 июля. Украинский лидер заявил, что американская сторона не оповестила его о своих намерениях и отметил, что расшифровки телефонных разговоров между главами государств должны быть конфиденциальными.

«Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее», — напомнил Зеленский.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с «Политикой Сегодня» связал поступок Белого дома с неопытностью команды Зеленского, а украинского лидера, который в телефонном разговоре называл Трампа «великим учителем», охарактеризовал, как политика «несерьезного и подобострастного». Эксперт уверен, что неприкрытая лесть Трампу негативно отразилась на имидже Зеленского.

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов убежден, что факт обнародования стенограммы без ведома Зеленского указывает на пренебрежительное отношение американского истеблишмента к Украине.

«Самое поразительное, что, когда Трамп выложил свой твит о том, что отдал приказ обнародовать этот разговор, Зеленский сидел на банкете в двух столах от него. В принципе, даже соблюсти формальность, обратиться к президенту Украины, проинформировать его о том, что принято такое решение. Даже на это Трамп не пошел, судя по заявлению Зеленского, что он до последнего не знал, будет этот разговор обнародован или нет. Вот так США относятся к якобы независимой, якобы суверенной Украине», — сказал Корнилов.

Телефонный разговор, в котором Трамп настаивал на возобновлении расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера Байдена, дал повод американским демократам инициировать процедуру импичмента главе Белого дома. Байден-младший с 2014 по 2019 годы работал на Украине в составе совета директоров частной газовой компании Burisma Holdings. Его отец, считающийся основным конкурентом Трампу на предстоящих президентских выборах, в это время курировал политику США в отношении Украины.

Трамп напирал на то, что Джо Байден защитил сына от расследования на Украине по делу о коррупции, добившись увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Зеленский в свою очередь сообщил американскому коллеге, что в курсе ситуации и новый генпрокурор Украины займется делом Burisma Holdings.

Михаил Погребинский полагает, что Зеленский осознал свою ошибку в диалоге с Трампом и попытался отстраниться от большой американской политической игры.

«Зеленский в этом разговоре явно встал на сторону Трампа, а потом на брифинге пытался исправиться. Он заявил, что не хочет, чтобы его втягивали, понял, что некорректно повел себя в этом разговоре», — заметил эксперт.

По мнению Владимира Корнилова, неопытный в большой политике Зеленский уже безнадежно завяз в паутине предвыборных интриг Америки.

«Он стал объектом этой грязной кампании по американским выборам, хотел бы он того или не хотел. Он прямо заявил на этой пресс-конференции совместно с Трампом, что не хочет участвовать, быть втянутым в эту избирательную кампанию. От волнения даже слово election (англ. Выборы – прим. Ред.) забыл, но кто же его спрашивает. Как не спросили его разрешения на публикацию этих унизительных для Зеленского записей, так не спросят и в дальнейшем. Он в любом случае уже стал мемом в Америке, Моникой Зеленски», — убежден эксперт.

Скандал в США разразился после жалобы анонимного информатора на имя генерального директора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона. Сотрудник сообщил руководству детали телефонного разговора Трампа и Зеленского. Изложенные сведения председатель комитета по разведке Палаты представителей США, конгрессмен-демократ Адам Шифф охарактеризовал как «глубоко тревожные».

Позже в американскую прессу просочилась информация о том, что Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине. О запуске процедуры импичмента президенту 25 сентября объявила спикер Палаты представителей США демократ Ненси Пелоси. Трампа обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Глава Белого дома в Twitter назвал обвинения демократов «охотой на ведьм».

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. От Республиканской партии в них намерен участвовать Трамп, от Демократической партии не против выдвинуться Байден. И от Зеленского и тот, и другой ждут результатов расследования по сыну Байдена, которым, как заверял Зеленский Трампа в разговоре, займется 100% его человек - новый генпрокурор Украины. Понятно, что обоим претендентам одновременно на пост президента США результаты не могут понравиться. И, как минимум, один из них не терпит отказов. Месяц назад он отменил визит в Данию из-за отказа этой маленькой европейской страны обсуждать продажу Гренландии Америке.

И если цена ошибки в выборе претендента на выборах президента США для Зеленского высока, то выгода не очевидна. Перед тем, как между ним и Трампом зашел разговор о сыне Байдена, Зеленский просил «Джавелины», которые явно не помогут поднять экономику Украины.