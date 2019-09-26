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Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

 Порошенко назвал скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа вредным для Украины

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Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию в Персидском заливе

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 Бойцы вооруженных сил ЦАР вновь контролируют ситуацию в городе Бриа

Бойцы вооруженных сил ЦАР вновь контролируют ситуацию в городе Бриа
15:15   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Россия никогда не передаст Крым Украине, уверен Лукашенко

Россия никогда не передаст Крым Украине, уверен Лукашенко

Россия никогда не передаст Крым Украине, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, этот вопрос является закрытым раз и навсегда.

На встрече с представителями СМИ Украины Лукашенко отметил, что в России по вопросам Крыма сложился консенсус и жители страны активно поддерживают крымскую власть. Белорусский лидер заявил, что против желания России никто не сможет передать полуостров в состав Украины. Лукашенко также заявил, что на видит в этом направлении необходимости проведения каких-либо действий. По мнению президента Белоруссии, Россия никогда ни при каких обстоятельствах не откажется от Крыма самостоятельно.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после государственного переворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Указ о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ подписан 18 марта 2014 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет дружить против России ни с одной страной.

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Автор: Ольга Воскресенская
#крым #политика #белоруссия #лукашенко

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