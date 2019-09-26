Россия никогда не передаст Крым Украине, уверен Лукашенко

Россия никогда не передаст Крым Украине, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, этот вопрос является закрытым раз и навсегда.

На встрече с представителями СМИ Украины Лукашенко отметил, что в России по вопросам Крыма сложился консенсус и жители страны активно поддерживают крымскую власть. Белорусский лидер заявил, что против желания России никто не сможет передать полуостров в состав Украины. Лукашенко также заявил, что на видит в этом направлении необходимости проведения каких-либо действий. По мнению президента Белоруссии, Россия никогда ни при каких обстоятельствах не откажется от Крыма самостоятельно.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после государственного переворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Указ о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ подписан 18 марта 2014 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет дружить против России ни с одной страной.