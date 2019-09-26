Познер заявил, что отношения РФ и Франции при Шираке были теплее

Отношения России и Франции при президентстве Жака Ширака были лучше, чем сегодня. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер в беседе с «ПолитЭксперт» в четверг, 26 сентября.

Несмотря на то, что к Шираку французы относились скептически, поскольку они сами по себе «не склонны преклоняться перед государственными структурами», у президента была хорошая репутация, отметил Познер. Журналист назвал Ширака «государственным деятелем», а не «мелким политиканом». Он также заявил, что бывший президент Франции был хорошо образован, прекрасно говорил и сражал наповал обаянием.

«Просто обаяшка, и в этом смысле он многим нравился», - сказал он.

Собеседник «ПолитЭксперта» также отметил, что как политик Ширак был деголлевцем. Познер напомнил, что Де Голль отстоял право Франции не вступать в НАТО, поскольку она имела свою ядерную программу. Так же и Ширак жестко отстаивал права Франции как великой державы, у которой есть свои интересы.

Телеведущий уверен, что отношения Франции и России в годы правления Ширака были лучше, чем сейчас. Познер считает, что отчасти это связано с политикой Бориса Ельцина, так как при нем Россия была «менее направлена на отстаивание своих интересов».

Познер также заметил, что Франция, как и другие европейские страны, давно не самостоятельна. По мнению журналиста Европа не имеет своего мнения касательно России. Ряд европейских стран «выстроились вслед США, как пудель следует за хозяином», сказал телеведущий.

Жак Ширак, занимавший пост президента Франции два срока подряд с 1995 по 2007 годы умер 26 сентября на 87 году жизни.