Лавров заявил, что РФ готовит «сюрприз» для США после невыдачи виз делегатам

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит Вашингтону на отказ в выдаче виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — ответил Лавров на вопрос журналистов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, американское посольство отказало в визах некоторым российским политикам. Объяснили это «техническими причинами». По словам Захаровой, подобные объяснения несостоятельны.

В Кремле также сочли ситуацию тревожной и неприемлемой. Глава внешнеполитического ведомства назвал произошедшее позором.