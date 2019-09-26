Лавров заявил, что РФ готовит «сюрприз» для США после невыдачи виз делегатам
Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит Вашингтону на отказ в выдаче виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — ответил Лавров на вопрос журналистов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, американское посольство отказало в визах некоторым российским политикам. Объяснили это «техническими причинами». По словам Захаровой, подобные объяснения несостоятельны.
В Кремле также сочли ситуацию тревожной и неприемлемой. Глава внешнеполитического ведомства назвал произошедшее позором.
???? #Мнение М.В.Захаровой: Знаете, что такое «серьёзно относится к своим обязательствам» в сочетании с «рассмотрением визовых запросов в индивидуальном порядке»? Это когда американской делегации во главе с М.Помпео для визита в Сочи было выдано 200 виз. ????https://t.co/KVTOc4Mu3n pic.twitter.com/z1wJGOzdsM— МИД России ???????? (@MID_RF) September 25, 2019