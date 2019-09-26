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Бойцы вооруженных сил ЦАР вновь контролируют ситуацию в городе Бриа
15:11   26 Сентября 2019
Весь мир

Лавров заявил, что РФ готовит «сюрприз» для США после невыдачи виз делегатам

Лавров заявил, что РФ готовит «сюрприз» для США после невыдачи виз делегатам

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит Вашингтону на отказ в выдаче виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — ответил Лавров на вопрос журналистов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, американское посольство отказало в визах некоторым российским политикам. Объяснили это «техническими причинами». По словам Захаровой, подобные объяснения несостоятельны.

В Кремле также сочли ситуацию тревожной и неприемлемой. Глава внешнеполитического ведомства назвал произошедшее позором.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #лавров #политика #визы

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