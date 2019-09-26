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15:08   26 Сентября 2019
Россия

Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 миллиардов рублей

Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 миллиардов рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг, 26 сентября, сообщил, что ведомство предлагает реструктурировать долги регионов перед бюджетом РФ на 75 миллиардов рублей, если деньги направят на развитие инфраструктуры. По его словам, Минфин готовит предложения, чтобы облегчить бремя по возврату кредитов перед РФ.

В 2020 году субъекты должны вернуть 75 миллиардов рублей бюджетных кредитов, поэтому ведомство предлагает рассмотреть вопрос о реструктуризации задолженности при условии, что деньги вложат в развитие или в новые проекты в инфраструктуре, которые реализуют регионы.

Антон Силуанов отметил, что ситуация с долгами регионов в последнее время улучшается. Минфин зафиксировал рост доходов по сравнению с расходами — в 2018 году многие региональные бюджеты впервые исполнили с профицитом. Также правительство составило список из десяти регионов, которые требуют дополнительной поддержки из федерального бюджета.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минфин #долги #регионы #силуанов

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