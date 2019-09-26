Путин направил супруге Ширака соболезнования

Российский лидер Владимир Путин направил супруге экс-президента Франции Жака Ширака соболезнования в связи с его смертью. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 26 сентября.

Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный деятель, отметил Путин. Глава российского государства искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, умением принимать взвешенные решения.

«В России будут помнить большой личный вклад экс-президента Франции в развитие дружественных отношений между двумя странами», — отмечает пресс-служба.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. Он умер 26 сентября на 87-м году жизни.