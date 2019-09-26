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Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

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14:44   26 Сентября 2019
Весь мир

Спикер парламента Китая посетит Татарстан

Спикер парламента Китая посетит Татарстан

Спикер парламента Китая в ближайшие дни посетит Татарстан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем парламента Китая Ли Чжаньшу.

По словам Володина, визит Ли Чжаньшу в Россию получился насыщенным и полезным. Он отметил, что спикер парламента Китая встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним отношения РФ и КНР. В рамках двусторонней встречи Володин и Чженьшу обсудили работу комиссии, которая была создана парламентом Китая и России. После их диалога спикер китайского парламента направится в Татарстан.

Также Володин отметил, что сторонам нужно искать новые формы сотрудничества. Одним из вариантов может стать новая рабочая группа по развитию цифровой экономики, заявил спикер Госдумы.

Ранее председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что в отношениях России и КНР открывается новое дыхание.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #татарстан #володин #политика #китай #весь мир

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