Azur Air после жесткой посадки в Барнауле выплатит пассажирам компенсации

Представитель Azur Air в четверг, 26 сентября, сообщил, что чартерная авиакомпания выплатит пассажирам по 100 тысяч рублей компенсации после инцидента с самолетом в Барнауле. Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air жестко приземлился в Барнауле в среду вечером​​​. У самолета задымилась правая стойка шасси.

По информации министерства транспорта, на борту находились 341 пассажир, в том числе десять членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Несколько человек пострадали. Авиакомпания решила выплатить компенсацию пассажирам данного рейса в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального.

Azur Air застрахована в СПАО «Ингосстрах», поэтому травмированным пассажирам рассчитают выплаты по федеральному закону. Информацию о порядке получения страховых компенсаций направят каждому пассажиру индивидуально.