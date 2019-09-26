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14:59   26 Сентября 2019
Россия

Суд рассмотрит несколько исков к Навальному и его пособникам после московских митингов

Суд рассмотрит несколько исков к Навальному и его пособникам после московских митингов

Черемушкинский суд Москвы начнет процесс по иску столичного прокурора к скандально известному блогеру Алексею Навальному, а также к его пособникам Илье Яшину, Любови Соболь и другим 21 октября. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на информированные источник.

Исполняющий обязанности прокурора Москвы Олег Манаков подал иск 9 сентября. Ответчиками были указаны Навальный, его помощница Любовь Соболь, а также их последователи Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьев, Владимир Милов, сотрудник ФБК Георгий Албуров и глава московского штаба блогера Олег Степанов.

Столичный прокурор обвинил представителей оппозиционной тусовки в неисполнении предупреждений об ответственности за организацию незаконных митингов в Москве. Ранее суд направил иск обратно в прокуратуру, так как при подаче документов были допущены нарушения.

Прокуратура регулярно направляла организаторам летних провокаций в Москве предупреждения об ответственности перед проведением несогласованных митингов. При этом зачинщики беспорядков отказывались подписывать предупреждения, нарушая тем самым закон. Соболь хвасталась в социальных сетях видео, как она «противостоит» полиции и отказывается получать предупреждение.

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По статье 17.7 КоАП РФ, умышленное невыполнение требований прокурора, которые предписаны ему полномочиями, предусматривает наложение административного штрафа в размере от одной до полутора тысяч рублей, а для юрлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо арест на 90 суток.

Это уже далеко не первый иск к Навальному и его «команде» в связи с организациями митингов в российской столице этим летом. Ранее в суд обратились «Мосгортранс», «Автодор», метрополитен Москвы, служба «М-Такси» и владелец ресторана. Общая сумма претензий к блогеру и его пособникам уже превышает 13 миллионов рублей.

Напомним, ряд незаконных митингов прошел в Москве в июле и августе текущего года. Акции зачастую перетекали в массовые беспорядки. Поводом для для них стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за большого числа фальсификаций в подписных листах.

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Автор: Варвара Ходкевич
#суд #навальный #фбк #митинги #соболь

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