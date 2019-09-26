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14:21   26 Сентября 2019
Россия

Варламов оценил предложение экспертов строить в России теплые дороги для борьбы со снегом

Варламов оценил предложение экспертов строить в России теплые дороги для борьбы со снегом

Урбанист и блогер Илья Варламов оценил предложение экспертов строить в России теплые дороги для борьбы со снегом и гололедицей. По словам Варламова, история это — локальная, так как дорог много.

Варламов отметил, что экономически очень невыгодно делать теплыми все трассы и дороги России, к тому же на это уйдет немало времени, пишут «Народные новости». При этом блогер отметил, что целесообразно делать такое на мостах или крутых подъемах, где действительно на дорогах бывают серьезные затруднения. Варламов говорит, что в других странах такого опыта строительства дорог нет, там до сих пор пользуются реагентами. По мнению Варламова, в масштабах всей России строительство теплых дорог с подогревом не представляется реальным.

Ранее эксперты РосдорНИИ предложили строить в России дороги с использованием электропроводящего асфальтобетона, который будет нагревать поверхность. По мнению специалистов, тогда зимой снег не будет залеживаться на поверхности и создавать сугробы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дороги #общество #варламов

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