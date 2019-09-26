Музей петербургских художников «Митьки» не выселят из помещения на Марата

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, 26 сентября, прокомментировал новость о выселении художественного объединения «Митьки» из помещения на Марата. Ранее возникла проблема в связи со сменой юридического лица, но сейчас вопрос решили и музею ничего не угрожает.

По словам Беглова, музей петербургских художников «Митьки» останется в помещении, которое расположено на улице Марата, поэтому причин волноваться нет. Соответствующее поручение уже дали.

Музей сменили юрлицо, но не сообщил об этом в установленный срок в Комитет по контролю за имуществом. В результате художественному объединению выдали предписание освободить помещение до 30 сентября. Теперь Комитет хочет закрепить за музеем петербургских художников помещение на Марата.