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14:20   26 Сентября 2019
Россия

Музей петербургских художников «Митьки» не выселят из помещения на Марата

Музей петербургских художников «Митьки» не выселят из помещения на Марата

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, 26 сентября, прокомментировал новость о выселении художественного объединения «Митьки» из помещения на Марата. Ранее возникла проблема в связи со сменой юридического лица, но сейчас вопрос решили и музею ничего не угрожает.

По словам Беглова, музей петербургских художников «Митьки» останется в помещении, которое расположено на улице Марата, поэтому причин волноваться нет. Соответствующее поручение уже дали.

Музей сменили юрлицо, но не сообщил об этом в установленный срок в Комитет по контролю за имуществом. В результате художественному объединению выдали предписание освободить помещение до 30 сентября. Теперь Комитет хочет закрепить за музеем петербургских художников помещение на Марата.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #беглов #митьки

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