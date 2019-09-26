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 Михаил Гусман назвал Ширака политической фигурой гигантского масштаба

Михаил Гусман назвал Ширака политической фигурой гигантского масштаба

14:00   26 Сентября 2019
Весь мир

Михаил Гусман назвал Ширака политической фигурой гигантского масштаба

Михаил Гусман назвал Ширака политической фигурой гигантского масштаба

Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман назвал бывшего президента Франции Жака Ширака, который сегодня скончался в возрасте 86 лет, политической фигурой гигантского масштаба. Он также отметил, что его смерть стала печальной новостью для всего мира. Слова Гусмана передает телеканал «360»

«Это печальная новость не только для Франции, но, на мой взгляд, и для всего мира. Жак Ширак был действительно очень большим политиком и большой личностью», — сказал он. 

Гусману удалось дважды взять интервью у Жака Ширака. В первый раз - для программы «Формула власти», а второй — для ТАСС. 

Ранее стало известно о кончине бывшего президента Франции Жака Ширака. Ему было 86 лет. Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы. До этого он почти 20 лет был мэром Парижа.

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Автор: Софья Белоцерковская
#франция #политика #общество #весь мир

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