Беглов и мэр японской Осаки подписали договор о сотрудничестве до 2024 года

Петербургский губернатор Александр Беглов и мэр японского города Осака господин Итиро Мацуи подписали договор о сотрудничестве до 2024 года. Градоначальники провели встречу в Смольном в четверг, 26 сентября.

В эти дни в Санкт-Петербурге проходят Дни Осаки, а Дни Петербурга прошли в японском городе в минувшем году. На протяжении многих лет оба города ведут сотрудничество, которое обсудили Беглов и Мацуи в рамках встречи. По словам губернатора Петербурга, власти города хотели бы побольше узнать об опыте Осаки во внедрении новых технологий, например, о программе «Умный город», которая реализуется сейчас.

По итогам встречи Александр Беглов и господин Итиро Мацуи подписали протокол по итогам встречи и план мероприятий «Дорожная карта», согласно которому Санкт-Петербург и Осака будут реализовывать протокол до 2024 года, пишут «Невские новости». По словам Беглова, у Санкт-Петербурга есть пять лет для того, чтобы стать лучше и технологичнее, с чем может помочь японская сторона.