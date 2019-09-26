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14:10   26 Сентября 2019
Россия

Беглов и мэр японской Осаки подписали договор о сотрудничестве до 2024 года

Беглов и мэр японской Осаки подписали договор о сотрудничестве до 2024 года

Петербургский губернатор Александр Беглов и мэр японского города Осака господин Итиро Мацуи подписали договор о сотрудничестве до 2024 года. Градоначальники провели встречу в Смольном в четверг, 26 сентября.

В эти дни в Санкт-Петербурге проходят Дни Осаки, а Дни Петербурга прошли в японском городе в минувшем году. На протяжении многих лет оба города ведут сотрудничество, которое обсудили Беглов и Мацуи в рамках встречи. По словам губернатора Петербурга, власти города хотели бы побольше узнать об опыте Осаки во внедрении новых технологий, например, о программе «Умный город», которая реализуется сейчас.

По итогам встречи Александр Беглов и господин Итиро Мацуи подписали протокол по итогам встречи и план мероприятий «Дорожная карта», согласно которому Санкт-Петербург и Осака будут реализовывать протокол до 2024 года, пишут «Невские новости». По словам Беглова, у Санкт-Петербурга есть пять лет для того, чтобы стать лучше и технологичнее, с чем может помочь японская сторона.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #политика #беглов #осака

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