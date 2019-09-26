Трамп заявил, что Венесуэла находится под полным контролем США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское руководство следит за всеми государствами, которые могут «вести свои игры» в Венесуэле. Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции

«У нас все под контролем», — отметил Трамп.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо на фоне политического кризиса незаконно провозгласил себя временным главой государства. Обычной устной поддержкой его кандидатуры США не ограничились и принялись за информационные атаки.

Так, западные СМИ с подачи властей опубликовали вброс о «золоте Николаса Мадуро», которое якобы вывозили из Венесуэлы самолеты российских авиакомпаний. Также в западной прессе появлялся фейк про ЧВК «Вагнер», якобы отправленной в Каракас. Эти сообщения опровергли и в Москве и в Каракасе, а вскоре их авторы поспешили сами отказаться от своих слов.