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Трамп заявил, что Венесуэла находится под полным контролем США

Трамп заявил, что Венесуэла находится под полным контролем США

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14:09   26 Сентября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что Венесуэла находится под полным контролем США

Трамп заявил, что Венесуэла находится под полным контролем США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское руководство следит за всеми государствами, которые могут «вести свои игры» в Венесуэле. Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции

«У нас все под контролем», — отметил Трамп.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо на фоне политического кризиса незаконно провозгласил себя временным главой государства. Обычной устной поддержкой его кандидатуры США не ограничились и принялись за информационные атаки.

Так, западные СМИ с подачи властей опубликовали вброс о «золоте Николаса Мадуро», которое якобы вывозили из Венесуэлы самолеты российских авиакомпаний. Также в западной прессе появлялся фейк про ЧВК «Вагнер», якобы отправленной в Каракас. Эти сообщения опровергли и в Москве и в Каракасе, а вскоре их авторы поспешили сами отказаться от своих слов.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #венесуэла

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