Президент ЦАР призвал к выполнению условий Парижского соглашения

Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера призвал к эффективному осуществлению Парижского соглашения и его ратификации всеми государствами-участниками. Он выразил надежду, что развитые страны снизят уровень выбросов углерода, чтобы повысить устойчивость развивающихся стран к климатическим бедствиям.

Такое заявление он сделал на 74-й очередной сессии Генассамблеи ООН в четверг, 26 сентября. Он напомнил, что злоупотребление природными ресурсами — одна из причин изменения климата, которая серьезно ставит под угрозу будущее человечества.

«Даже если ЦАР далеко не имеет статуса великого загрязнителя, она солидарна с международными действиями, предпринятыми для сохранения планеты. Это наша историческая ответственность!», — заявил Туадера.

Африканское государство несет ответственность за выполнение всех обязательств, в частности резолюций COP24 по климату, а также рекомендаций, вынесенных на Аддис-Абебской конференции по финансированию устойчивого развития.