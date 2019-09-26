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13:49   26 Сентября 2019
Весь мир

Трамп запретил политикам из Венесуэлы и Ирана въезжать в США

Трамп запретил политикам из Венесуэлы и Ирана въезжать в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке разрешения на въезд в страну политикам из Венесуэлы и Ирана, а также членам их семей в рамках программы борьбы с коррупцией. Об этом сообщил ТАСС.

В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке, где в настоящий момент проходят прения 74-й сессии ГА ООН, глава Белого дома отметил, что Венесуэла и Иран являются государствами с «диктаторским режимом».

Политический кризис в Венесуэле обострился, когда оппозиционер Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой страны. Ставленника Запада поспешили поддержать и Вашингтоне. Поддержку курсу США активно оказывают западные СМИ посредством информационных вбросов. К примеру, журналисты опубликовали лживую информацию о «золоте Николаса Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российских компаний. Кроме того, в западной прессе появлялся фейк о ЧВК «Вагнер», будто бы отправленной в Каракас. Однако эти сообщения были опровергнуты даже их авторами.

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Автор: Алла Ларионова
#иран #трамп #венесуэла

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