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13:43   26 Сентября 2019
Россия

Дополнительные средства для Дальнего Востока пойдут на социальные расходы

Дополнительные средства для Дальнего Востока пойдут на социальные расходы

Дополнительные средства для Дальнего Востока пойдут на социальные расходы, об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам председателя российского правительства, сейчас решается вопрос о распределении финансовой поддержки, большая часть средств будет направлена в Дальневосточный федеральный округ. В частности, Еврейская автономная область получит один миллиард рублей, которые должны будут пойти на социальные расходы.

Кроме того, в ближайший год по миллиарду рублей получат Амурская область, Забайкальский край и республика Бурятия. Южно-Сахалинск, Благовещенск и Владивосток получат по 300 миллионов рублей на информированность населения о возможности получить образование и работу и на оздоровление детей в ДФО. Всего на социальные расходы Дальневосточного федерального округа направят свыше семи миллиардов рублей, подчеркнул Медведев.

Председатель российского правительства заявил, что полученные средства регионы смогут тратить также на развитие инфраструктуры и организацию оздоровления детей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #медведев #дальний восток #дфо

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