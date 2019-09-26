Дополнительные средства для Дальнего Востока пойдут на социальные расходы, об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам председателя российского правительства, сейчас решается вопрос о распределении финансовой поддержки, большая часть средств будет направлена в Дальневосточный федеральный округ. В частности, Еврейская автономная область получит один миллиард рублей, которые должны будут пойти на социальные расходы.

Кроме того, в ближайший год по миллиарду рублей получат Амурская область, Забайкальский край и республика Бурятия. Южно-Сахалинск, Благовещенск и Владивосток получат по 300 миллионов рублей на информированность населения о возможности получить образование и работу и на оздоровление детей в ДФО. Всего на социальные расходы Дальневосточного федерального округа направят свыше семи миллиардов рублей, подчеркнул Медведев.

Председатель российского правительства заявил, что полученные средства регионы смогут тратить также на развитие инфраструктуры и организацию оздоровления детей.