Саудовский принц взял ответственность за убийство журналиста Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в октябре 2018 года.

«Это случилось в мою смену, я беру на себя всю ответственность», — цитирует принца агентство Reuters.

При этом бен Сальман настаивает, что не был осведомлен о происходящем с журналистом.

Опозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он работал обозревателем Washington Post и c 2017 года жил в США. В ночь на 20 октября стало известно, что Хашогги погиб в результате ссоры с сотрудниками дипмиссии.

Прокуратура Стамбула назвала убийство преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен.