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13:31   26 Сентября 2019
Весь мир

Саудовский принц взял ответственность за убийство журналиста Хашогги

Саудовский принц взял ответственность за убийство журналиста Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в октябре 2018 года.

«Это случилось в мою смену, я беру на себя всю ответственность», — цитирует принца агентство Reuters.

При этом бен Сальман настаивает, что не был осведомлен о происходящем с журналистом.

Саудовский принц взял ответственность за убийство журналиста Хашогги Опозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он работал обозревателем Washington Post и c 2017 года жил в США. В ночь на 20 октября стало известно, что Хашогги погиб в результате ссоры с сотрудниками дипмиссии.

Прокуратура Стамбула назвала убийство преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен.

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Автор: Арсений Аскольский
#стамбул

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