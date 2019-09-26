Педагог прокомментировала признание неправомерным правило «Звонок для учителя»

Учителя не могут задержать на уроках детей без нарушений, ведь их продолжительность зафиксирована нормами СанПиН. Однако звонок — это всего лишь сигнал и необязательный, заявила председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова. Слова председателя 26 сентября передает телеканал «360».

По словам Дудовой, часто учителя нарушают права учеников, задерживая ребят на уроке. Она подчеркнула, что педагог обязан укладываться в срок. Однако это не всегда возможно. Она напомнила, что продолжительность урока зафиксирована в нормативных документах. Дудова отметила, что границы учебных занятий и перемен могут обозначаться звонками, однако ряд учебных организаций перешли на другие обозначения.

«В принципе никакого нарушения прав здесь нет, потому что дети знают, что завершен урок. Звонок звучит не для учителя, действительно, потому что для него рабочий день продолжается, на уроке он или нет», — сказала она.

Дудова напомнил, что время, которое отводится под академические занятия, и время для отдыха установлены СанПин.

«Звонок — просто знак», — сказала она.

Ранее учащиеся девяти школ Маслянинского района Новосибирской области заявили, что им не разрешают покинуть класс, когда звенит звонок. Чтобы выйти из кабинета, нужно получить разрешение учителя. Это правило опротестовала Новосибирская прокуратура.