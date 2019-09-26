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13:26   26 Сентября 2019
Россия

Запрет на застройку установят во всех зеленых зонах Екатеринбурга

Запрет на застройку установят во всех зеленых зонах Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг, 26 сентября, сообщил, что запрет на застройку установят во всех 16 зеленых зонах города. По его словам, уже полностью проанализировали все зеленые зоны, чтобы перевести их в территории, на которых невозможна застройка.

«Это 16 территорий», — сказал глава Екатеринбурга.

В середине мая жители города потребовали не строить храм на месте сквера в центре Екатеринбурга. Власти города заявили, что узнают у жителей их отношение к месту строительства храма. Опрос назначили на 13 октября.

Также сейчас в Екатеринбурге решается вопрос о переводе статуса сквера, где изначально планировали строить храм, с «зоны объектов религиозного назначения» на территорию общего пользования.

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Автор: Анатолий Кубарев
#екатеринбург #запрет #общество #застройка

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