Запрет на застройку установят во всех зеленых зонах Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг, 26 сентября, сообщил, что запрет на застройку установят во всех 16 зеленых зонах города. По его словам, уже полностью проанализировали все зеленые зоны, чтобы перевести их в территории, на которых невозможна застройка.

В середине мая жители города потребовали не строить храм на месте сквера в центре Екатеринбурга. Власти города заявили, что узнают у жителей их отношение к месту строительства храма. Опрос назначили на 13 октября.

Также сейчас в Екатеринбурге решается вопрос о переводе статуса сквера, где изначально планировали строить храм, с «зоны объектов религиозного назначения» на территорию общего пользования.