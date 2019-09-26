Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Варламов оценил предложение экспертов строить в России теплые дороги для борьбы со снегом

Варламов оценил предложение экспертов строить в России теплые дороги для борьбы со снегом

 Музей петербургских художников «Митьки» не выселят из помещения на Марата

Музей петербургских художников «Митьки» не выселят из помещения на Марата
Лукашенко заявил о готовности армии Белоруссии отразить любую внешнюю угрозу

Лукашенко заявил о готовности армии Белоруссии отразить любую внешнюю угрозу

 Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко
Трамп заявил, что Венесуэла находится под полным контролем США

Трамп заявил, что Венесуэла находится под полным контролем США

 Михаил Гусман назвал Ширака политической фигурой гигантского масштаба

Михаил Гусман назвал Ширака политической фигурой гигантского масштаба

Варламов оценил предложение экспертов строить в России теплые дороги для борьбы со снегом

Варламов оценил предложение экспертов строить в России теплые дороги для борьбы со снегом

 Музей петербургских художников «Митьки» не выселят из помещения на Марата

Музей петербургских художников «Митьки» не выселят из помещения на Марата
Лукашенко заявил о готовности армии Белоруссии отразить любую внешнюю угрозу

Лукашенко заявил о готовности армии Белоруссии отразить любую внешнюю угрозу

 Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко
Трамп заявил, что Венесуэла находится под полным контролем США

Трамп заявил, что Венесуэла находится под полным контролем США

 Михаил Гусман назвал Ширака политической фигурой гигантского масштаба

Михаил Гусман назвал Ширака политической фигурой гигантского масштаба

13:27   26 Сентября 2019
Весь мир

США направят дополнительную гуманитарную помощь Венесуэле

США направят дополнительную гуманитарную помощь Венесуэле

Соединенные Штаты выделяют дополнительную гуманиарную помощь Венесуэле в размере около 119 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео, слова которого приводит официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

Также в Госдепе подчеркнули, что США продолжает поддерживать оппозиционера Хуана Гуаидо, который ранее незаконно провозгласил себя президентом страны. Вашингтон призывает другие страны действовать соответствующе, сказано в комментарии официального представителя ведомства.

Зимой этого года Гуайдо незаконно провозгласил себя «исполняющим обязанности президента» Венесуэлы. Самоназначение сразу же поддержали США и ряд западных стран. Однако Россия, Китай, Турция и ряд других государств оказывать поддержку оппозиции отказались, поддержав законного президента Николасу Мадуро.

Но на поддержке Гуайдо в борьбе за влияние в Венесуэле США не остановились. Вашингтон решил учинить информационную атаку на законное руководство этой страны. Вскоре западные СМИ распространили вброс о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также был опубликован фейк про ЧВК «Вагнер», которую, якобы направили в Каракас для охраны Мадуро. Вскоре эти сообщения опровергла и Москва и Каракас, а также те издания, которые изначально ее тиражировали по указке американских властей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Филиппова
#сша #гумпомощь #венесуэла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...