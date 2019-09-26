США направят дополнительную гуманитарную помощь Венесуэле

Соединенные Штаты выделяют дополнительную гуманиарную помощь Венесуэле в размере около 119 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео, слова которого приводит официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

Также в Госдепе подчеркнули, что США продолжает поддерживать оппозиционера Хуана Гуаидо, который ранее незаконно провозгласил себя президентом страны. Вашингтон призывает другие страны действовать соответствующе, сказано в комментарии официального представителя ведомства.

Зимой этого года Гуайдо незаконно провозгласил себя «исполняющим обязанности президента» Венесуэлы. Самоназначение сразу же поддержали США и ряд западных стран. Однако Россия, Китай, Турция и ряд других государств оказывать поддержку оппозиции отказались, поддержав законного президента Николасу Мадуро.

Но на поддержке Гуайдо в борьбе за влияние в Венесуэле США не остановились. Вашингтон решил учинить информационную атаку на законное руководство этой страны. Вскоре западные СМИ распространили вброс о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также был опубликован фейк про ЧВК «Вагнер», которую, якобы направили в Каракас для охраны Мадуро. Вскоре эти сообщения опровергла и Москва и Каракас, а также те издания, которые изначально ее тиражировали по указке американских властей.