Лукашенко заявил о готовности армии Белоруссии отразить любую внешнюю угрозу

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что армия страны готова отразить угрозу с любых направлений, но пока Белоруссия не видит потенциальных врагов.

По словам президента, республика аккуратно выстраиваем военную политику. Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с представителями украинских СМИ в Минске в четверг, 26 сентября.

«Армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, а исключительно мобильные части», — цитирует его слова агентство Белта.

Вместе с тем Лукашенко заметил, что у республики «пока нет потенциальных врагов».