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Лукашенко заявил о готовности армии Белоруссии отразить любую внешнюю угрозу

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13:19   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко заявил о готовности армии Белоруссии отразить любую внешнюю угрозу

Лукашенко заявил о готовности армии Белоруссии отразить любую внешнюю угрозу

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что армия страны готова отразить угрозу с любых направлений, но пока Белоруссия не видит потенциальных врагов.

По словам президента, республика аккуратно выстраиваем военную политику. Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с представителями украинских СМИ в Минске в четверг, 26 сентября.

«Армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, а исключительно мобильные части», — цитирует его слова агентство Белта.

Вместе с тем Лукашенко заметил, что у республики «пока нет потенциальных врагов».

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #лукашенко

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