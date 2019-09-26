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13:58   26 Сентября 2019
Весь мир

Госдеп ответил по поводу отказа в визах делегации из РФ

Госдеп ответил по поводу отказа в визах делегации из РФ

Госдепартамент США заявил, что серьезно относится к своим обязательствам перед ООН.

Признав это, внешнеполитическое ведомство США признало и факт нарушения данных обязательств, когда десяти представителям российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, было отказано в американской визе, из-за чего они не смогли принять участие в мероприятиях.

Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей, приводя официальный ответ Государственного департамента США на запрос издания.

«Мы оцениваем каждое заявление на получение визы в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению с штаб-квартирой ООН», - говорится в ответе Госдепартамента.

То есть, как отмечает ФАН, внешнеполитическое ведомство США, признает наличие обязательств перед  ООН и в то же время отказывает российским делегатам в визах, тем самым пренебрегая правилами, установленными международной организацией.

Госдеп ответил по поводу отказа в визах делегации из РФ

При этом, как отмечается, в Госдепе не уточнили, что именно стало причиной отказа в выдаче виз российским делегатам. В ведомстве сослались на конфиденциальность визовых документов, в соответствии с законами США.

Напомним, ранее МИД России вызвал заместителя посла США в Москве Барта Гормана и выразил ему протест в связи с тем, что десять членов делегации РФ не смогли принять участие в работе Генассамблеи ООН  с 24 по 30 сентября из-за отказа США в визах.

Госдеп ответил по поводу отказа в визах делегации из РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию позором и напомнил, что при создании ООН лидер СССР Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру Всемирной организации в Сочи. По словам министра, сейчас пришло время вспомнить о прозорливом предложении генералиссимуса и подумать о переносе штаб-квартиры ООН из США.

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Автор: Александр Люблинский
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