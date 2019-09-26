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13:09   26 Сентября 2019
Весь мир

Таиланд купит у США восемь боевых вертолетов и боеприпасы

Таиланд купит у США восемь боевых вертолетов и боеприпасы

Представитель американского агентства по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны в четверг, 26 сентября, сообщил, что Таиланд собирается купить у США восемь легких боевых вертолетов АН6i, вооружение и боеприпасы, включая 50 ракет Hellfire, 200 высокоточных ракет APKWS и 500 ракет Hydra 70.

Сумма сделки — 400 миллионов долларов​​​. Бангкок закупит вертолеты, чтобы заменить устаревшие легкие боевые вертолеты AH-IF Cobra, которые стоят на вооружении сухопутных войск Таиланда. Соответствующее сообщение направили в конгресс США.

По словам представителя агентства, предлагаемая поставка не только соответствует целям внешней политики и национальной безопасности США, но и поможет укрепить безопасность важного союзника Вашингтона вне рамок Североатлантического альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сухопутные войска Таиланда постепенно обновляют парк боевых и многоцелевых вертолетов. Бангкок уже купил российские вертолеты семейства Ми-17.

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Автор: Анатолий Кубарев
#вертолет #сша #таиланд #боеприпас

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