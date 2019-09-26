Таиланд купит у США восемь боевых вертолетов и боеприпасы

Представитель американского агентства по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны в четверг, 26 сентября, сообщил, что Таиланд собирается купить у США восемь легких боевых вертолетов АН6i, вооружение и боеприпасы, включая 50 ракет Hellfire, 200 высокоточных ракет APKWS и 500 ракет Hydra 70.

Сумма сделки — 400 миллионов долларов​​​. Бангкок закупит вертолеты, чтобы заменить устаревшие легкие боевые вертолеты AH-IF Cobra, которые стоят на вооружении сухопутных войск Таиланда. Соответствующее сообщение направили в конгресс США.