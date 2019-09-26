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Генсек ООН заявил, что иностранное вмешательство в Ливию усугубляет кризис

Генсек ООН заявил, что иностранное вмешательство в Ливию усугубляет кризис
13:00   26 Сентября 2019
Весь мир

Генсек ООН заявил, что иностранное вмешательство в Ливию усугубляет кризис

Генсек ООН заявил, что иностранное вмешательство в Ливию усугубляет кризис

Генеральный секретарь ООН  Антониу Гутерреш заявил, что иностранное вмешательство в Ливию усугубляет кризис. Он призвал международное сообщество объединиться, чтобы закончить войну в африканской республике.

Такое заявление Гутерреш сделал на встрече с главой Президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджем в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в четверг, 26 сентября.

На встреч Гутерреш выразил надежду на скорое возвращение к стабильности в Ливии и окончание войны, которую он назвал разрушительной и неоправданной. В свою очередь, Саррадж высоко оценил большой интерес генсека ООН к ливийскому вопросу и его стремление найти справедливое решение кризиса в стране.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #гуттереш

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