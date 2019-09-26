Власти Китая заявили о новом дыхании в отношениях с Россией. Об этом на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным сообщил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

По словам китайского политика, России и КНР необходимо продолжать активное развитие в разных сферах деятельности. В частности, в экономике, науке, культуре, спорте и здравоохранении. Также он предложил усовершенствовать сотрудничество в сфере космоса и технологий.

Чжаньшу отметил, что за минувшие 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем было много разных моментов и ситуаций, обе страны прошли непростой путь и выдержали испытания временем. Политик отметил, что в последние годы отношения РФ и КНР приобретают новое дыхание. Ли Чжаньшу заявил, что прибыл в Россию, чтобы укрепить сотрудничество между странами на уровне законодательных органов.

Ранее на встрече с Ли Чженьшу Вячеслав Володин заявил, что США не дают другим странам бороться с иностранным вмешательством, вмешиваясь в чужие дела самостоятельно.