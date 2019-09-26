Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Партнер Ходорковского превратил свой бизнес в Крыму в тайный кошелек для «оппозиции»

Партнер Ходорковского превратил свой бизнес в Крыму в тайный кошелек для «оппозиции»

 Росприроднадзор разработает методику расчета квот на выбросы в атмосферу

Росприроднадзор разработает методику расчета квот на выбросы в атмосферу
Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

 Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Умер бывший президент Франции Жан Ширак

Умер бывший президент Франции Жан Ширак

Генсек ООН заявил, что иностранное вмешательство в Ливию усугубляет кризис

Генсек ООН заявил, что иностранное вмешательство в Ливию усугубляет кризис
Партнер Ходорковского превратил свой бизнес в Крыму в тайный кошелек для «оппозиции»

Партнер Ходорковского превратил свой бизнес в Крыму в тайный кошелек для «оппозиции»

 Росприроднадзор разработает методику расчета квот на выбросы в атмосферу

Росприроднадзор разработает методику расчета квот на выбросы в атмосферу
Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

 Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Умер бывший президент Франции Жан Ширак

Умер бывший президент Франции Жан Ширак

Генсек ООН заявил, что иностранное вмешательство в Ливию усугубляет кризис

Генсек ООН заявил, что иностранное вмешательство в Ливию усугубляет кризис
12:57   26 Сентября 2019
Весь мир

Власти Китая заявили о новом дыхании в отношениях с Россией

Власти Китая заявили о новом дыхании в отношениях с Россией

Власти Китая заявили о новом дыхании в отношениях с Россией. Об этом на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным сообщил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

По словам китайского политика, России и КНР необходимо продолжать активное развитие в разных сферах деятельности. В частности, в экономике, науке, культуре, спорте и здравоохранении. Также он предложил усовершенствовать сотрудничество в сфере космоса и технологий.

Чжаньшу отметил, что за минувшие 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем было много разных моментов и ситуаций, обе страны прошли непростой путь и выдержали испытания временем. Политик отметил, что в последние годы отношения РФ и КНР приобретают новое дыхание. Ли Чжаньшу заявил, что прибыл в Россию, чтобы укрепить сотрудничество между странами на уровне законодательных органов.

Ранее на встрече с Ли Чженьшу Вячеслав Володин заявил, что США не дают другим странам бороться с иностранным вмешательством, вмешиваясь в чужие дела самостоятельно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #володин #политика #китай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...