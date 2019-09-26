Хафтар заявил, что готов к диалогу по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар подтвердил, что готов к диалогу перед встречей ООН по Ливии. Об этом в четверг, 26-го сентября, сообщает «Lebanon 24».

«Халифа Хафтар перед встречей ООН по Ливии подтвердил, что он открыт для диалога», — сообщает источник.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие. Востоком Ливии управляет избранный ливийцами парламент, а на западе заседает правительство национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН. Структуры не зависят друг от друга.