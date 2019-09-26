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12:48   26 Сентября 2019
Россия

Росприроднадзор разработает методику расчета квот на выбросы в атмосферу

Росприроднадзор разработает методику расчета квот на выбросы в атмосферу

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в четверг, 26 сентября, сообщила, что ведомство в ноябре разработает методику квотирования вредных выбросов в атмосферу. По ее словам, Росприроднадзор разработает все, что касается квотирования, и подзаконные акты.

«В ноябре месяце методику квотирования вредных выбросов в атмосферу подготовят», — сказала Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что в марте 2020 года у ведомства «контрольная точка», но на последнюю дату не стоит опираться. Нужно подтвердить экологичность мероприятий.

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Автор: Анатолий Кубарев
#атмосфера #общество #росприроднадзор #выбросы

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