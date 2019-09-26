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12:55   26 Сентября 2019
Весь мир

Берлин ответил на критику Трампа, заявив, что ФРГ активно помогает Украине

Берлин ответил на критику Трампа, заявив, что ФРГ активно помогает Украине

Германия оказывает Украине всестороннюю помощь. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ФРГ, комментируя недавнюю критику американского президента Дональда Трампа.

Напомним: ранее во время телефонной беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского американский лидер раскритиковал страны Евросоюза, в том числе и Германию, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают Киев. Об этом стало известно после того, как Белый дом опубликовал полную стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского, которая стала поводом для инициирования процедуры импичмента президента США. В ходе беседы Трамп, в частности, заявил, что Германия для Украины почти ничего не делает. При этом Зеленский в ходе разговора добавил, что ФРГ и Франция не соблюдают санкционный режим, введенный против России.

Ранее немецкое агентство DPA, ссылаясь на данные правительства страны, сообщило, что с начала украинского кризиса Германия оказала Киеву помощь на сумму в 1,4 миллиарда евро.

Берлин ответил на критику Трампа, заявив, что ФРГ активно помогает Украине

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Автор: Александр Люблинский
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