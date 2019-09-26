Берлин ответил на критику Трампа, заявив, что ФРГ активно помогает Украине

Германия оказывает Украине всестороннюю помощь. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ФРГ, комментируя недавнюю критику американского президента Дональда Трампа.

Напомним: ранее во время телефонной беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского американский лидер раскритиковал страны Евросоюза, в том числе и Германию, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают Киев. Об этом стало известно после того, как Белый дом опубликовал полную стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского, которая стала поводом для инициирования процедуры импичмента президента США. В ходе беседы Трамп, в частности, заявил, что Германия для Украины почти ничего не делает. При этом Зеленский в ходе разговора добавил, что ФРГ и Франция не соблюдают санкционный режим, введенный против России.

Ранее немецкое агентство DPA, ссылаясь на данные правительства страны, сообщило, что с начала украинского кризиса Германия оказала Киеву помощь на сумму в 1,4 миллиарда евро.