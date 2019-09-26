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12:32   26 Сентября 2019
Россия

США не дают другим странам бороться с иностранным вмешательством, считает Володин

США не дают другим странам бороться с иностранным вмешательством, считает Володин

США не дают другим странам бороться с иностранным вмешательством, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, США используют двойные стандарты.

Володин провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. В рамках встречи спикер Госдумы заявил, что Вашингтон с одной стороны пытаются бороться с иностранным вмешательством и одновременно с этим сами же мешают это делать другим государствам. Володин также отметил, что у РФ и КНР есть свои наработки по противодействию внешним вызовам.

Кроме того, спикер Госдумы заявил, что Россия и Китай должны делать все, чтобы сохранить свои суверенитеты. В ходе встречи с Ли Чжаньшу Вячеслав Володин также отметил, что США по-прежнему продолжают вмешиваться в дела других государств, игнорировать ООН и нарушать международные договоренности, достигнутые ранее.

Ранее журналисты Федерального агентства новостей рассказали, что массовые беспорядки в Москве и Гонконге имеют одинаковый сценарий.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #володин #политика #китай

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