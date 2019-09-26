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12:44   26 Сентября 2019
Россия

Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в Москве

Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в Москве

Выставка-пристройство кошек и собак из приюта состоится 5 октября в Москве. Мероприятие проведет благотворительный проект «Надо брать!».

Посетители выставки увидят более сотни собак и кошек из приютов. Все животные здоровы и привиты. Понравившихся питомцев москвичи смогут забрать бесплатно, но по обязательному договору ответственного содержания, поэтому при себе нужно иметь паспорт.

Если возможности забрать питомцев нет, можно помочь другим способом — принести подарки для жителей приютов.

«Они будут рады корму, крупам, поводкам и ошейникам, мискам, игрушкам, лекарствам», — отмечается в пресс-релизе.

 

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Автор: Олег Королев
#собаки

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