Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в Москве

Выставка-пристройство кошек и собак из приюта состоится 5 октября в Москве. Мероприятие проведет благотворительный проект «Надо брать!».

Посетители выставки увидят более сотни собак и кошек из приютов. Все животные здоровы и привиты. Понравившихся питомцев москвичи смогут забрать бесплатно, но по обязательному договору ответственного содержания, поэтому при себе нужно иметь паспорт.

Если возможности забрать питомцев нет, можно помочь другим способом — принести подарки для жителей приютов.