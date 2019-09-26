Лукашенко уверен, что Трамп и Зеленский понравились друг другу

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский понравились друг другу на встрече в Нью-Йорке. Об этом он заявил на пресс-конференции с представителями украинских СМИ, трансляцию которой 26 сентября вел телеканал «112».

Лукашенко назвал встречу Трампа и Зеленского приличной, разумной и красивой. Он отметил, что это было знакомство двух лидеров с глазу на глаз.

«Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу», — сказал он.

Глава белорусского государства также отметил созданный СМИ «конспирологический» фон. Он напомнил, что таких горячих точек с подачи СМИ в ООН бывают десятки, однако на них никто не обращает внимания.

«Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание», — сказал он.

Он также отметил, что это был обычный день, однако СМИ сделали его «горячим».

Зеленский и Трамп встретились в среду, 25 сентября. Тогда же Белый дом опубликовал телеграмму их разговора. Так, стало известно, что Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме этого, Трамп попросил Зеленского провести расследование по увольнению бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Демократы считают, что американский лидер попросил об этом, обещая взамен гарантию помощи Украине, однако в стенограмме беседы этого нет. Они также обвинили президента США во вмешательстве в выборы через попытку дискредитировать Байдена и начали процедуру импичмента. Трамп все отрицает.