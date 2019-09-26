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12:15   26 Сентября 2019
Россия

Путин и Мадуро не обсуждали выделение денег Венесуэле

Путин и Мадуро не обсуждали выделение денег Венесуэле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 26 сентября, сообщил, что военно-техническая помощь Венесуэле продолжается. Журналисты спросили, обсуждали ли президенты дополнительную финансовую и военную помощь Каракасу, передает Федеральное агентство новостей.

Представитель Кремля ответил, ранее поставили военное имущество и технику, которая частично нуждается в сервисном обслуживании. По его словам, выполняются те обязательства, которые российская сторона несет как поставщик военно-технического имущества.

«РФ оказывает в различных вариантах помощь Венесуэле — от консультативной до взаимодействия в самых разных областях. Это сотрудничество продолжается», — добавил Песков.

Журналисты уточнили, обсуждали ли президенты выделение каких-то кредитов или траншей Венесуэле. Песков ответил — нет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #венесуэла #мадуро

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